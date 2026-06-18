Пассажиры атакованного ВСУ автобуса вернулись в Гомельскую область

2026, 18 июня 09:50

Пассажиры атакованного ВСУ автобуса вернулись в Гомельскую область. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

17 июня БПЛА ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Гомеля Республики Беларусь. Ребята ехали через Почепский район в Брянской области на отдых в Геленджик. На месте погибла женщина. Шесть человек были ранены.

36 пассажиров, которые не пострадали при атаке, разместили в пункте временного пребывания в городе Почепе. Их обеспечили всем необходимым. С детьми и взрослыми работали психологи.

Спустя несколько часов белорусские специалисты прибыли в Почеп. Уже вечером все пассажиры были в Гомельской области.

«Под охраной сопровождающей колонны жители Республики Беларусь доставлены домой. Желаю и детям, и взрослым как можно скорее прийти в себя, душевных и физических сил!» — подчеркнул Егор Ковальчук.