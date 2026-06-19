Брянские полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась 43-летняя жительница Бежицкого района Брянска. Женщина потеряла банковскую карту. Он этом она узнала, когда вошла в мобильное приложение. Неизвестный злоумышленник успел потратить со счёта порядка 6 500 рублей.
Правоохранители установили личность подозреваемого. 48-летний житель Брянска ранее закон не нарушал.
Мужчина признался, что чужую банковскую карту он подобрал на тротуаре. От соблазна пройтись с ней по магазинам он не удержался.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение в краже.