Брянца суд отправил в СИЗО за оправдание терроризма

2026, 16 июня 13:39

Брянца суд отправил в СИЗО за оправдание терроризма. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянские следователи возбудили уголовное дело по факту публичного оправдания терроризма. В преступлении обвинили жителя Погарского района.

По версии следствия, мужчина разместил на своей странице в популярной социальной сети в интернете доступную для всеобщего просмотра и ознакомления публикацию. В посте он оправдывал террористический акт – взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Преступление выявили оперативники УФСБ России по Брянской области. Суд отправил обвиняемого в СИЗО до 4 августа 2026 года. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.