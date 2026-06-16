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Криминал

Брянца суд отправил в СИЗО за оправдание терроризма

2026, 16 июня 13:39
Брянца суд отправил в СИЗО за оправдание терроризма
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Брянца суд отправил в СИЗО за оправдание терроризма. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Брянские следователи возбудили уголовное дело по факту публичного оправдания терроризма. В преступлении обвинили жителя Погарского района. 

По версии следствия, мужчина разместил на своей странице в популярной социальной сети в интернете доступную для всеобщего просмотра и ознакомления публикацию. В посте он оправдывал террористический акт – взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Преступление выявили оперативники УФСБ России по Брянской области. Суд отправил обвиняемого в СИЗО до 4 августа 2026 года. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.

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