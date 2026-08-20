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Шесть курьеров телефонных мошенников предстанут перед судом в Брянске

2026, 20 августа 13:12
Шесть курьеров телефонных мошенников предстанут перед судом в Брянске
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Шесть курьеров телефонных мошенников предстанут перед судом в Брянске за хищение трёх миллионов рублей у пенсионера. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Приговор выслушают  шесть жителей Самарской, Омской, Ростовской областей и Республики Удмуртия. 

По версии правоохранителей, в августе 2025 года телефонные мошенники позвонили 85-летнему жителю Брянска. Они убедили его в необходимости перевода его сбережений на якобы безопасные счета. Транзакцию на четыре миллиона рублей банк заблокировал. Но злоумышленники не остановились. Они заставили пенсионера снять три млн рублей и передал их курьерам, роль которых исполнили обвиняемые.

В ходе следствия один из участников группы вернул два миллиона рублей. На принадлежащие обвиняемым автомобили и земельные участки суд наложил арест.

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