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ДТП

Женщина погибла под колёсами автомобиля в Клетнянском районе

2026, 19 августа 09:49
Женщина погибла под колёсами автомобиля в Клетнянском районе
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Иномарка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе в Клетнянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

 

Вечером 17 августа в Клетнянском районе произошла авария. 34‑летний водитель за рулём автомобиля Ford сбил 42‑летнюю женщину. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. Женщина от полученных травм умерла в больнице.

Ранее водитель автомобиля был лишён права управления транспортными средствами. Мужчина задержан.

По факту смертельной аварии полицейские проводят проверку.

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