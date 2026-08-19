Женщина погибла под колёсами автомобиля в Клетнянском районе

2026, 19 августа 09:49

Иномарка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе в Клетнянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 17 августа в Клетнянском районе произошла авария. 34‑летний водитель за рулём автомобиля Ford сбил 42‑летнюю женщину. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. Женщина от полученных травм умерла в больнице.

Ранее водитель автомобиля был лишён права управления транспортными средствами. Мужчина задержан.

По факту смертельной аварии полицейские проводят проверку.