Подозреваемых в ограблении пенсионеров двоих брянцев задержали полицейские

2026, 03 февраля 14:55

Двоих брянцев, подозреваемых в ограблении семьи пенсионеров, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию через единую диспетчерскую службу «112» поступил сигнал от жительницы деревни Жуково Унечского района. На её пожилых соседей напали злоумышленники. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские.

Правоохранители выяснили, что вечером двое неизвестных ворвались в дом 87-летнего мужчины и его 82-летней супруги, взломав ломом входную дверь. Угрожая расправой, злоумышленники потребовали у пенсионеров ценности и деньги. Потерпевшие отдали разбойникам 800 тысяч рублей. Забрав сумку с наличностью, подозреваемые скрылись.

За пару недель стражи правопорядка вышли на след нападавших. Оперативники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых – ранее судимого 48-летнего мужчину и его 51-летнего приятеля из Брянского района.

Подельники отказались от дачи показаний. Исследования подтвердили их причастность к разбойному нападению.

Возбуждено уголовное дело. Суд заключил фигурантов под стражу.