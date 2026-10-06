Брянский ветеран СВО выиграл соревнования по пулевой стрельбе на Кубке защитников Отечества. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Чеченской Республике прошёл Кубок защитников Отечества. В программу вошли соревнования по пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольному теннису, пауэрлифтингу и спортивному метанию ножа. Участие в турнире приняли 90 человек.
Ветеран СВО и кавалер ордена Мужества из Брянской области Валентин Андриенко успешно выступил на соревнованиях по пулевой стрельбе. Он завоевал золотую медаль.