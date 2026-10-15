Брянский музей-заповедник организовал две выставке на фестивале в Калининградской области

2026, 15 октября 09:35

Брянский музей-заповедник «Овстуг» организовал две выставке на фестивале в Калининградской области. Об этом рассказали в соцсетях Общества брянско-калининградской дружбы.

Накануне в Кафедральном соборе в центре Калининграда на острове Канта стартовал литературный фестиваль «Дни литературы». Мероприятие проходит под девизом «80 лет вместе». Оно посвящено образованию в 1946 году Кёнигсбергской области и включения её в состав России.

В программу фестиваля входят более 300 событий на 50 площадках в разных уголках Калининградской области: встречи с писателями, презентации книг, спектакли, лекции, научные конференции, интеллектуальные игры и поэтические конкурсы.

На фестивале делегация из Брянской области организует два мероприятия. Уже 15 октября в Калининградском областном историко-художественном музее откроется передвижная выставка «Служить России словом и душой…». Она посвящена русскому поэту, дипломату, государственному и общественному деятелю Федоре Ивановиче Тютчеве.

«Анонс выставки вызвал здесь резонанс и на неё придут не только профессионалы-историки, любители поэзии, но и потомки переселенцев из Брянской области», – отметила директор музея-заповедника «Овстуг» Оксана Шейкина.

Кроме того, в филиале музея в посёлке Чистые Пруды в Нестеровском районе 16 октября откроется выставка «Фёдор Фёдорович Тютчев — офицер и писатель». Она посвящена сыну Фёдора Ивановича.

«Широко известно, что брянские переселенцы были первыми, кто приехал из советских граждан осваивать бывшую Восточную Пруссию в 1946 году. Кроме того, 167 лет назад, в октябре 1859 года здесь проездом побывал и Фёдор Тютчев память, которого свято чтут на его родиной Брянщине. Кстати, тогда Фёдор Фёдорович даже написал стихотворение «На возвратном пути. Дорога из Кенигсберга в Петербург», – уточнил историк и журналист, создатель «Общества брянско-калининградской дружбы» Григорий Кожурин.



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Фото Оксаны Шейкиной.