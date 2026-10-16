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ЖКХ

Суд обязал брянских чиновников убрать свалку у озера Керамзитное

2026, 16 октября 16:38
Суд обязал брянских чиновников убрать свалку у озера Керамзитное
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Суд обязал брянских чиновников убрать свалку у озера Керамзитное. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве. 

 

Сотрудники Брянской природоохранной прокуратуры отреагировали на публикацию в социальной сети о свалке мусора в посёлке Большое Полпино. Проверяющие обнаружили отходы производства и потребления вблизи озера Керамзитное. 

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. Высшая инстанция обязала Брянскую городскую администрацию ликвидировать свалку. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.

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