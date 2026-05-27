2026, 27 мая 08:37
Игра «Зарница 2.0» собрала 800 участников Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

 

На прошлой неделе в Брянской области прошёл региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Участие в соревнованиях приняли 800 победителей муниципальных этапов. Они выступили в трёх возрастных категориях: специальной, средней и старшей.

В программу игр вошли состязания командиров, связистов, инженеров-саперов, военкоров, медиков, штурмовиков, операторов БПЛА и отрядов, строевая и огневая подготовка, тактическая медицина, радиационная, химическая и биологическая защита, выживание в экстремальных условиях, инженерное оборудование и маскировка позиций, тактическая подготовка, военно-тактическая игра на местности.

Команды-победители представят Брянскую область на окружных и всероссийских соревнованиях.

