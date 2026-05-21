2026, 21 мая 11:09

Работников культуры наградили в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

19 мая в городской администрации чествовали лучших работников культуры города Брянска. Награды получили 30 победителей и призёров конкурса в четырёх номинациях: «Лучший руководитель», «Опора и авторитет», «Профессионал» и «Перспектива». Глава города Марина Дбар и глава горадминистрации Александр Макаров вручили дипломы и сертификаты на 50 тысяч рублей библиотекарям, звукооператорам, преподавателям музыкальных школ и Дворцов культуры, художественным руководителям, балетмейстерам, режиссёрам, артистам музыкальных и вокальных коллективов.

«Мы искренне благодарны ветеранам отрасли культуры за труд, преданность профессии и огромный вклад в развитие Брянска. Вы – основа и хранители традиций. А молодёжь создаёт новые направления – те, что через десятилетия могут стать характерной чертой нашего народа. Я искренне поздравляю вас с заслуженным признанием!» — подчеркнул Александр Макаров.