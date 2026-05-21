Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Искусство

Работников культуры наградили в Брянске

2026, 21 мая 11:09
Работников культуры наградили в Брянске
Источник фото

Работников культуры наградили в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

19 мая в городской администрации чествовали лучших работников культуры города Брянска. Награды получили 30 победителей и призёров конкурса в четырёх номинациях: «Лучший руководитель», «Опора и авторитет», «Профессионал» и «Перспектива». Глава города Марина Дбар и глава горадминистрации Александр Макаров вручили дипломы и сертификаты на 50 тысяч рублей библиотекарям, звукооператорам, преподавателям музыкальных школ и Дворцов культуры, художественным руководителям, балетмейстерам, режиссёрам, артистам музыкальных и вокальных коллективов. 

«Мы искренне благодарны ветеранам отрасли культуры за труд, преданность профессии и огромный вклад в развитие Брянска. Вы – основа и хранители традиций. А молодёжь создаёт новые направления – те, что через десятилетия могут стать характерной чертой нашего народа. Я искренне поздравляю вас с заслуженным признанием!» — подчеркнул Александр Макаров.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Выравнивающий слой асфальта укладывают на улице Литейной в Брянске
18 мая 13:26
Выравнивающий слой асфальта укладывают на улице Литейной в Брянске
Два мотоциклиста врезались в грузовик в Брянске
18 мая 08:06
Два мотоциклиста врезались в грузовик в Брянске
На улице Бондаренко в Брянске строят тротуары
16 мая 17:20
На улице Бондаренко в Брянске строят тротуары

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15245) брянск (6954) ДТП (2757) ГИБДД (2309) прокуратура (2109) уголовное дело (2058) Александр Богомаз (1998) суд (1791) авария (1668) мчс (1545) коронавирус (1272) дороги (1075)