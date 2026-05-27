2026, 27 мая 09:00

Мужчина и женщина погибли на пожаре в Гордеевском районе накануне. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Утром 26 мая в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Гордеевском районе. В посёлке Черный Ручей на улице Совхозная загорелся жилой дом и надворная постройка.

Тушить возгорание приехали две единицы пожарной техники. Спасатели почти час ликвидировали пожар.

Спасатели обнаружили тела женщины, 1967 года рождения, и мужчины, 1968 года рождения. Брянские следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.