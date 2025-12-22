Кубок Александра Пересвета по стрельбе прошёл в Брянске

Кубок Александра Пересвета по стрельбе прошёл в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные в Брянске прошли межрегиональные соревнования по стрельбе «Кубок Александра Пересвета». В стрелковом клубе «Брянск» закрыли сезон 2025 года 17 спортсменов из областного центра, Орла и Белгорода. Они состязались в дисциплине «спортинг-компакт».

Брянские стрелки завоевали шесть золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Победителем суперфинала стал брянец Азер Мамедов.