Спорт

Кубок Александра Пересвета по стрельбе прошёл в Брянске

2025, 22 декабря 12:35
Кубок Александра Пересвета по стрельбе прошёл в Брянске
Кубок Александра Пересвета по стрельбе прошёл в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

В минувшие выходные в Брянске прошли межрегиональные соревнования по стрельбе «Кубок Александра Пересвета». В стрелковом клубе «Брянск» закрыли сезон 2025 года 17 спортсменов из областного центра, Орла и Белгорода. Они состязались в дисциплине «спортинг-компакт». 

Брянские стрелки завоевали шесть золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Победителем суперфинала стал брянец Азер Мамедов.

