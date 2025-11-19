Памятный турнир по самбо прошёл в Брянске

Турнир по самбо в память о тренере Владимире Сивакове прошёл в Брянске. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

На прошлой неделе во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко прошёл турнир по самбо. Его посвятили памяти памяти мастера спорта СССР, тренера по самбо и дзюдо Владимира Сивакова.

За награды боролись 136 спортсменов 11-12 лет из Брянска, Клинцов и Калужской области. Брянцы завоевали 30 медалей. Шесть наград увезли юные самбисты из Людиново.