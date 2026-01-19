Первый матч всероссийского чемпионата выиграли брянские волейболистки

Первый матч всероссийского чемпионата выиграли брянские волейболистки. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Брянске 18 января на «Спартак-Арене» стартовал зональный этап всероссийских соревнований по футзалу среди женских команд в Первой лиги, зона «Центр».

На своём поле «Спартак-м» встретился с командой «Вольта» из Тулы. Матч закончился со счётом 7:1. Девушки из «Спартака» оказались сильнее. По два гола забили Светлана Киселёва и Анастасия Гречишко. 14-летняя Виктория Большунова дебютировала на соревнованиях такого уровня. Она забила свой первый мяч.