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Общество

Ветерану пожарной охраны в Новозыбкове вручили памятную медаль

2026, 04 сентября 12:42
Ветерану пожарной охраны в Новозыбкове вручили памятную медаль
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Ветерану пожарной охраны в Новозыбкове вручили памятную медаль «40 лет Чернобыльской АЭС». Об этом сообщили в региональном МЧС. 

 

В городе Новозыбкове в пожарно‑спасательной части прошла торжественная церемония. Председатель Совета ветеранов Главного управления МЧС России по Брянской области Григорий Чумасов и замначальника по политической и воспитательной работе Игорь Кретов вручили памятную медаль «40 лет Чернобыльской АЭС» ветерану пожарной охраны, бывшему начальнику части Николаю Сторожеву.

Медаль стала знаком уважения к многолетнему труду, профессионализму и преданности службе. Николай Сторожев зарекомендовал себя как требовательный, но внимательный руководитель. Григорий Чумасов и Игорь Кретов отметили значительный вклад ветерана в развитие пожарной охраны региона.

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