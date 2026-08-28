В сквере Челюскинцев в Брянске посадили новые клёны

2026, 28 августа 18:25

В сквере Челюскинцев в Брянске посадили новые клёны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Фокинском районе Города Брянска прошёл очередной пятничник. Благоустройством на улицах занимались сотрудники администраций и учреждений:

Участники экологической акции убрали мусор в парке культуры железнодорожников, в зелёной зоне соснового бора и возле памятника «Трём героям». Также они покосили траву по улице Красных партизан и в сквере имени Ивана Паристого. На кольце возле «МЕТРО» добровольцы пропололи цветы. А в сквере на улице Челюскинцев участники мероприятия посадили четыре новых клёна.