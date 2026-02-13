Турнир по волейболу в память о погибшем военном прошёл в Брянске

Турнир по волейболу в память о погибшем военном прошёл в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске прошёл турнир по волейболу в память о военнослужащем Сергее Шатого, погибшего в ходе специальной военной операции. В спортзале гимназии №6 собрались школьные команды Советского района.

На церемонии открытия турнира выступил руководитель Советского района Денис Семенов. Он поблагодарил пришедших на мероприятие родителей военнослужащего Владимира Федоровича и Надежду Васильевн уза воспитание защитника Отечества.

Сергей Шатый окончил школу №62 и поступил в Ульяновское высшее военно-техническое училище. В 2023 году он возглавил пограничный наряд, охранявший границу в Суземском районе. При обстреле военнослужащий получил тяжёлое ранение, но продолжил руководить бойцами до конца. Он награжден орденом Мужества посмертно. На стене гимназии установлена памятная доска в честь Героя.