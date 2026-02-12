Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

В Брянске полицейские задержали подозреваемого в краже денег с чужой карты

2026, 12 февраля 13:31
В Брянске полицейские задержали подозреваемого в краже денег с чужой карты
Источник фото

В Брянске полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в краже денег с чужой карты. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В отдел полиции обратился 67-летний житель Бежицкого района Брянска. Мужчина заметил исчезновение своей банковской карты, когда получил зашёл в мобильное приложение  и увидел что со счёта потрачено более 5 000 рублей. 

Оперативники уголовного розыска выяснили, карты мужчина лишился во время распития спиртного со случайным знакомым в кафе. Подозреваемого правоохранители задержали. 45-летний брянец ранее уже был судим. Фигурант рассказал, что нетрезвый потерпевший сам дал ему платежное средство для оплаты спиртного. С помощью чужой карты подозреваемый сделал пять покупок, а затем выбросил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

Метки:

Читайте также

Брянские лыжники стали вторыми на Первых зимних спортивных играх Александра Невского
12 февраля 11:50
Брянские лыжники стали вторыми на Первых зимних спортивных играх Александра Невского
Спасатели потушили жилой дом ночью в Унечском районе
12 февраля 11:31
Спасатели потушили жилой дом ночью в Унечском районе
Центр военно-патриотического воспитания молодежи появится в Брянской области
12 февраля 11:00
Центр военно-патриотического воспитания молодежи появится в Брянской области

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14174) брянск (6786) ДТП (2674) ГИБДД (2203) прокуратура (2027) уголовное дело (1983) Александр Богомаз (1824) суд (1785) авария (1631) мчс (1491) коронавирус (1272) умвд (1029)