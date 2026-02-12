В Брянске полицейские задержали подозреваемого в краже денег с чужой карты

2026, 12 февраля 13:31

В Брянске полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в краже денег с чужой карты. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В отдел полиции обратился 67-летний житель Бежицкого района Брянска. Мужчина заметил исчезновение своей банковской карты, когда получил зашёл в мобильное приложение и увидел что со счёта потрачено более 5 000 рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, карты мужчина лишился во время распития спиртного со случайным знакомым в кафе. Подозреваемого правоохранители задержали. 45-летний брянец ранее уже был судим. Фигурант рассказал, что нетрезвый потерпевший сам дал ему платежное средство для оплаты спиртного. С помощью чужой карты подозреваемый сделал пять покупок, а затем выбросил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».