Семь новых спортивных площадок построят в Брянской области в 2026 году. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.  

 

В 2026 году в Брянской области построят семь малых спортивных площадок. Они появятся в поселках Найтоповичи Унечского района, Суземка Суземского района, Лопандино Комаричского района, Мичуринский Брянский район, селах Ольховка Клинцовского района и Красный Рог Почепского района, а также городе Сельцо.

Работы проведут в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры сферы спорта» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области». Завершить строительство должны до конца лета. 

