2026, 01 июня 11:43

Врио губернатора Брянской области поздравил чемпиона мира по рукопашному бою. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На прошлой неделе временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился со спортсменом Александром Гороховым и его тренером.

В Бишкеке на чемпионате мира по рукопашному бою брянец одержал четыре победы и завоевал золотую медаль. Он стал двукратным чемпионом мира.

«Благодарю тренера Андрея Николаевича Королева, который воспитывает спортсменов мирового уровня. Уверен, что впереди у Александра новые победы и новые высокие достижения!» — отметил Егор Ковальчук.