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Общество

На клумбах Брянска зацвели бархатцы

2026, 03 сентября 13:55
На клумбах Брянска зацвели бархатцы
Источник фото

На клумбах Брянска зацвели бархатцы. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. 

 

До Дня города Брянска осталось две недели. До праздника областной центр активно благоустраивают. 

Накануне сотрудники дорожного управления с триммерами работали на  улице Красноармейской, на спуске к улице Калинина, площади Партизан, на Комсомольской, Почтовой, в Аллее Металлистов и парке Металлургов, на улицах Димитрова, Шолохова, Ермакова, Кошевого, 1-е Мая в Белых Берегах. Рабочие скосили 81700 квадратных метра травы.

3 сентября звук косилок был слышен на улицах Красноармейской, Ново-Советской, Почтовой, 50-й Армии, Королёва, Димитрова, Красных Партизан, Белобережской и 8 Марта в Белых Берегах.

Кроме того, коммунальщики красят бордюры и обновляют разметку на дорогах. А на клумбах Брянска зацвели ярко-жёлтые бархатцы.

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