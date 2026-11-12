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Тренеры футболистов «Спартака» получили грамоты от главы администрации Брянска

2026, 12 ноября 14:33
Тренеры футболистов «Спартака» получили грамоты от главы администрации Брянска
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Тренеры футболистов «Спартака» получили грамоты от главы администрации Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Временно исполняющий обязанности замгубернатора Брянской области Андрей Фроленков и заместитель главы городской администрации Александр Гаврилов побывал в Фокинском районе в спортивном комплексе «Спартак». Они встретились с юными футболистками.

На прошлой неделе на «Волгоград Арене» состоялся Суперфинал всероссийских соревнований «Кожаный мяч – Лига юных футболистов». Девочки из брянской академии «Спартак» выступили среди команд с игроками в возрасте 8 и 9 лет. Они провели серию из шести победных матчей и завоевали «золото» турнира. 

«Титул чемпионов во Всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч» — подтверждение правильной системной работы и укрепления материально‑технической базы городского комбината «Спартак», – подчеркнул Александр Гаврилов.

Тренерам футболисток Софье Савкиной и Артёму Родину Александр Гаврилов вручил Почётные грамоты от главы администрации города Брянска Александра Макарова. Юным спортсменкам достались сладкие подарки.

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