Три спортплощадки построят в Сельцо за два года

2026, 08 апреля 18:11

Три спортплощадки построят в Сельцо за два года. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз провёл приём граждан в Приемной Президента Российской Федерации Владимира Путина. Одно из обращений касалось строительства спортивной инфраструктуры в город Сельцо.

«В микрорайоне «Коммунар» за областной бюджет сделаем площадку ГТО с современным спортивным оборудованием, построим еще одну спортивную площадку по улице Мейпариани, а в 2027 году «умную» спортплощадку за 22 млн рублей», — уточнил Александр Богомаз.