Три спортплощадки построят в Сельцо за два года. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз провёл приём граждан в Приемной Президента Российской Федерации Владимира Путина. Одно из обращений касалось строительства спортивной инфраструктуры в город Сельцо.
«В микрорайоне «Коммунар» за областной бюджет сделаем площадку ГТО с современным спортивным оборудованием, построим еще одну спортивную площадку по улице Мейпариани, а в 2027 году «умную» спортплощадку за 22 млн рублей», — уточнил Александр Богомаз.