Происшествия

Брянский суд отправил в колонию гражданина Беларуси за въезд в Россию иностранца

2026, 08 апреля 16:40
Брянский суд отправил в колонию гражданина Беларуси за организацию незаконного въезда в Россию жителя Украины. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

 

Красногорский районный суд вынес приговор по уголовному делу о организации незаконного въезда в Россию иностранца. На скамье подсудимых оказался гражданин Беларуси.

Фигурант организовал гражданину Украины незаконный въезд из Республики Беларусь в Российскую Федерацию. Границу они пересекли в обход установленных мест. В Красногорском районе иностранцы сели в такси. По дороге в районный центр их задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

Суд приговорил виновного в году лишения свободы в колонии-поселении. Решение не вступило в законную силу.

