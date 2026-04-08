20 новых автобусов выйдут на маршрут №37 в Брянске

2026, 08 апреля 15:37

20 новых автобусов выйдут на маршрут №37 в Брянске. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз провёл приём граждан в Приемной Президента Российской Федерации Владимира Путина. Одно из обращений касалось транспортной доступности.

«Много обращений по этому поводу от жителей Новостройки, не хватает автобусов, чтобы доехать до центра», — подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона отметил, что летом 2026 года за 300 миллионов рублей из областного бюджета закупят 20 новых автобусов большой вместимости. К новому учебному году они пойдут по маршруту №37.