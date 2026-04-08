\n\n
Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Транспорт

20 новых автобусов выйдут на маршрут №37 в Брянске

2026, 08 апреля 15:37
20 новых автобусов выйдут на маршрут №37 в Брянске
Источник фото

20 новых автобусов выйдут на маршрут №37 в Брянске. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз провёл приём граждан в Приемной Президента Российской Федерации Владимира Путина. Одно из обращений касалось транспортной доступности.

«Много обращений по этому поводу от жителей Новостройки, не хватает автобусов, чтобы доехать до центра», — подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона отметил, что летом 2026 года за 300 миллионов рублей из областного бюджета закупят 20 новых автобусов большой вместимости. К новому учебному году они пойдут по маршруту №37.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14769) брянск (6895) ДТП (2717) ГИБДД (2260) прокуратура (2077) уголовное дело (2032) Александр Богомаз (1949) суд (1787) авария (1647) мчс (1519) коронавирус (1272) умвд (1056)