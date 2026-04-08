Брянский колледж искусств получил миллиона рублей по госпрограмме

2026, 08 апреля 17:00

Губернатор Брянской области Александр Богомаз провёл приём граждан в Приемной Президента Российской Федерации Владимира Путина. Одно из обращений касалось господдержке Брянского областного колледжа искусств. По государственной программе «Развитие культуры и туризма в Брянской области» учреждение получит 32 миллион рублей. Деньги направят на техническое оснащение концертного зала.

«В прошлом году мы капитально отремонтировали корпус колледжа по улице Горького, завершается капремонт отделение колледжа по улице Киевской, которое в этом году отпразднует 65-летний юбилей, и новое оборудование будет хорошим подарком для студентов и педагогов», — уточнил губернатор Александр Богомаз.