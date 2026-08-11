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Общество

Брянский завод наращивает международные контакты

2026, 11 августа 10:03
Брянский завод наращивает международные контакты
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По инициативе известного федерального консалтингового агентства руководство и сотрудники брянского завода «Локомотив-Дизель-Сервис» приняли участие в международной видео-конференции, посвященной взаимодействию между предприятиями-партнёрами.

— Со стороны приглашённых партнёров в конференции участвовали потребители нашей продукции не только из регионов России, но и из стран ближнего зарубежья, — рассказывает директор завода «ЛДС» Сергей Горелов, — мы поставляем им продукцию железнодорожного назначения:  узлы и агрегаты железнодорожного транспорта, комплектующие к дизелям и ходовой части тепловозов.

Основы для этих связей закладывались ещё в советское время, когда между различными предприятиями на территории разных советских республик действовали смежные связи. Все друг друга хорошо знали, доверяли. Сейчас, несмотря на национальные границы, эти связи остались и до сих пор работают.

Кстати, у предприятия «ЛДС» в своё время были и представительства в странах дальнего зарубежья, но из-за того, что было свёрнуто производство по многим позициям отечественного машиностроения, эти представительства пришлось закрыть. Освободившееся место быстро заняли конкуренты. Теперь, для того чтобы вернуть ранее утраченное, приходится прилагать значительные усилия.

 

Фото: пресс-служба завода «ЛДС»

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