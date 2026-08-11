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В День физкультурника в Клетне брянцам вручили награды от губернатора

2026, 11 августа 08:50
В День физкультурника в Клетне брянцам вручили награды от губернатора
Источник фото

Спортивный праздник объединил ветеранов спорта, тренеров, учителей физической культуры, спортсменов и жителей.

 

В День физкультурника в Клетне ветеранам спорта вручили награды от врио губернатора Брянской области, департамента и районной администрации. Торжественная часть прошла на стадионе «Авангард», где участников приветствовали представители администрации района.

Также жителям, успешно выполнившим нормативы, вручили золотые знаки отличия ВФСК «Готов к труду и обороне».

После официальной части состоялись спортивные соревнования. Праздник украсили патриотический флешмоб и музыкальные номера артистов районного дома культуры. 

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