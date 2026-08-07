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Общество

В Брянской области кандидаты в губернаторы начали предвыборные мероприятия

2026, 07 августа 13:56
В Брянской области кандидаты в губернаторы начали предвыборные мероприятия
Источник фото

В регионе проходит кампания по выборам в Госдуму IX созыва, досрочным выборам губернатора и дополнительным выборам депутата облдумы по Стародубскому округу №28.

 

Кандидаты в губернаторы Брянской области от политических партий приступили к проведению встреч с населением. Александра Казачкова, представляющая «Новых людей», организовала музыкальное лото для пенсионеров. Кандидат от ЛДПР Руслан Титов принял участие в организационном заседании избирательного штаба партии.

6 августа в Советском районе Брянска открылся штаб общественной поддержки кандидата от «Единой России» Егора Ковальчука. В день открытия на площадке собрались представители молодежных организаций региона. Встреча с Егором Ковальчуком стала диалоговой площадкой, где в позитивной и доверительной атмосфере обсуждались вопросы детства, современных реалий и возможностей для развития молодого поколения.

Особое внимание уделили роли молодежных объединений в оказании помощи населению в сложных ситуациях, в том числе в условиях последствий атак ВСУ. Кандидат отметил высокую социальную ответственность молодых активистов и важность системной поддержки молодежных инициатив.

Представители организаций выразили готовность продолжать участвовать в общественно значимых проектах.

Кандидаты от КПРФ Андрей Архицкий и «Справедливой России» Алексей Тимошков о предвыборных мероприятиях пока не сообщали. 

 

фото: Брянское региональное отделение партии «Единая Россия»

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