Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Бойцов «БАРС-Брянск» обучат применять компоненты крови при ранениях

2026, 04 августа 11:07
Бойцов «БАРС-Брянск» обучат применять компоненты крови при ранениях
Источник фото

Обучение началось по поручению врио губернатора Егора Ковальчука, бойцы также будут полностью обеспечены компонентами, производимыми в Брянске.

 

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук поручил обучить личный состав бригады «БАРС-Брянск» применению лиофилизированных компонентов крови при ранениях. Кроме того, он поставил задачу передать бойцам опыт военных медиков из зоны СВО.

Глава региона также распорядился полностью обеспечить бригаду компонентами, производимыми в Брянске. Брянская областная станция крови уже приступила к выполнению поручений.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

В Брянске снесут аварийный дом на улице Калинина, расселённый ещё 10 лет назад
04 августа 09:16
В Брянске снесут аварийный дом на улице Калинина, расселённый ещё 10 лет назад
В Брянске построят пристройки к школе №26 и гимназиям №5 и №7
04 августа 08:44
В Брянске построят пристройки к школе №26 и гимназиям №5 и №7
Брянские дорожники завершили капремонт улиц Маяковского и Гончарова в Бежице
03 августа 12:18
Брянские дорожники завершили капремонт улиц Маяковского и Гончарова в Бежице

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16040) брянск (7101) ДТП (2825) ГИБДД (2398) прокуратура (2156) уголовное дело (2095) Александр Богомаз (1998) суд (1797) авария (1706) мчс (1567) коронавирус (1272) дороги (1126)