Обучение началось по поручению врио губернатора Егора Ковальчука, бойцы также будут полностью обеспечены компонентами, производимыми в Брянске.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук поручил обучить личный состав бригады «БАРС-Брянск» применению лиофилизированных компонентов крови при ранениях. Кроме того, он поставил задачу передать бойцам опыт военных медиков из зоны СВО.
Глава региона также распорядился полностью обеспечить бригаду компонентами, производимыми в Брянске. Брянская областная станция крови уже приступила к выполнению поручений.