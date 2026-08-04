Бойцов «БАРС-Брянск» обучат применять компоненты крови при ранениях

2026, 04 августа 11:07

Обучение началось по поручению врио губернатора Егора Ковальчука, бойцы также будут полностью обеспечены компонентами, производимыми в Брянске.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук поручил обучить личный состав бригады «БАРС-Брянск» применению лиофилизированных компонентов крови при ранениях. Кроме того, он поставил задачу передать бойцам опыт военных медиков из зоны СВО.

Глава региона также распорядился полностью обеспечить бригаду компонентами, производимыми в Брянске. Брянская областная станция крови уже приступила к выполнению поручений.