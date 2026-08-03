В Брянске за выходные отремонтировали более 630 квадратных метров асфальта

2026, 03 августа 11:44

Работы велись на проспекте Ленина, улицах Фокина, Грибачева и в Белых Берегах.

В Брянске продолжается ямочный ремонт дорог. С пятницы сотрудники дорожного управления города отремонтировали 633,6 квадратных метра дорожного полотна струйно-инъекционным методом и с применением горячего асфальта.

Работы велись на проспекте Ленина, улицах Фокина, Грибачева, на разворотном кольце Первомайском, в переулке Кронштадтском, в межквартальном проезде улицы Фосфоритной, а также в Белых Берегах. Ямочный ремонт позволяет быстро выравнивать дорогу, не перекрывая движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской админстрации.