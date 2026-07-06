В субботу в ледовом дворце Брянска победила дружба

2026, 06 июля 12:29

В субботу в товарищеском матче в честь годовщины образования Брянской области в ледовом дворце «Пересвет» победила дружба. Подробности яркого спортивного состязании рассказали в издании «Комсомольская правда — в Брянске».

В субботу, 4 июля, в ледовом дворце «Пересвет» прошёл товарищеский хоккейный матч в честь 82-й годовщины образования Брянской области. На льду встретились команда ветеранов любительского хоккея «Щит» и команда депутатов горсовета и мэрии «Брянские волки». В составе «Щита» играл депутат Государственной Думы и бывший губернатор региона Александр Богомаз.

Старт встречи дал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук символическим вбросом шайбы. Матч прошёл динамично и напряженно. В перерывах между периодами для болельщиков выступили юные фигуристки. А игра закончилась со счётом 5:5.

«Это еще раз доказывает, что спорт — про дружбу и объединение», – подчеркнул Егор Ковальчук.

Фото: Александр БЕЛЯК.