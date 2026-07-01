Иностранца брянский суд отправил в колонию за сбыт наркотиков и нападение на полицейских

2026, 01 июля 16:35

Иностранца брянский суд отправил в колонию за сбыт наркотиков и нападение на полицейских. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Карачевского района вынес приговор по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков и нападении на полицейского. На скамье подсудимых оказался 29-летний иностранный гражданин.

Днём 1 марта 2026 года фигурант пытался воспрепятствовать законным действиям сотрудников полиции, проводивших досмотр его телефона. Мужчина набросился на стражей порядка с кулаками. В багажнике автомобиля обвиняемого правоохранители обнаружены более 113 граммов наркотиков. Запрещённые вещества из незаконного оборота изъяли.

Суд приговорил виновного к 10 с половиной в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.