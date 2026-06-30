Дистанционные мошенники обманули 22 брянцев за неделю

2026, 30 июня 15:39

Дистанционные мошенники похитили у 22 брянцев более 28 миллионов рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратились 22 жителя Брянской области, которые стали жертвами телефонных и интернет-мошенников.Злоумышленники похитили 28 257 000 рублей.

Больше половины суммы принадлежало 44-летней жительнице Советского района Бярнска. Злоумышленники предложили ей вложить сбережения в заработок на вкладах. Несколько месяцев она верила обещаниям аферистов и пополняла их криптокошелек. Сначала женщина даже получала доход с каждой вложенной суммы. Но в определённый момент со счёта бесследно исчезла вся криптовалюта, а «бизнес-партнёры» перестали выходить на связь. Потерпевшая лишилась 15 914 000 рублей.

Ещё двое потерпевших поверили незнакомцам, которые сообщили о необходимости «задекларировать денежные средства». Жертвы потеряли 4 366 000 рублей.

Пятеро брянцев попались на уловку мошенников с отменой незаконных банковских операций. Во время беседы злоумышленники получили доступ к чужим сбережения и похитили 3 745 000 рублей.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам мошенничеств.