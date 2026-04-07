\n\n
Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Восемь брянских борцов завоевали медали первенства ЦФО

2026, 07 апреля 13:28
Восемь брянских борцов завоевали медали первенства ЦФО
Источник фото

Восемь брянских борцов завоевали медали первенства ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В минувшие выходные в Брянске прошло первенство Центрального федерального округа по спортивной борьбе. В спортивной школе олимпийского резерва «Локомотив» на ковры вышли 160 участников из 11 регионов России.

Золотые медали завоевали брянские спорстмены Виктория Щетинина, Анастасия Прищепова и Георгий Шумилов. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Александра Моисеенко, Никита Соколов и Адам Юнусов. Третье место заняли Татьяна Кулетова и Григорий Шумилов.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14749) брянск (6895) ДТП (2716) ГИБДД (2259) прокуратура (2077) уголовное дело (2032) Александр Богомаз (1945) суд (1787) авария (1647) мчс (1519) коронавирус (1272) умвд (1056)