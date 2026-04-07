Восемь брянских борцов завоевали медали первенства ЦФО

2026, 07 апреля 13:28

Восемь брянских борцов завоевали медали первенства ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные в Брянске прошло первенство Центрального федерального округа по спортивной борьбе. В спортивной школе олимпийского резерва «Локомотив» на ковры вышли 160 участников из 11 регионов России.

Золотые медали завоевали брянские спорстмены Виктория Щетинина, Анастасия Прищепова и Георгий Шумилов. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Александра Моисеенко, Никита Соколов и Адам Юнусов. Третье место заняли Татьяна Кулетова и Григорий Шумилов.