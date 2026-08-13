Награды получили четверо брянцев за вклад в патриотическую работу, помощь участникам СВО и благоустройство.

В Советском районе Брянска вручили памятные медали «В честь подвига партизан и подпольщиков». Церемония открыла череду праздничных мероприятий, посвящённых Дню освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков.

Награждены бухгалтер ООО «Очаг» Анна Ильева за участие в организации помощи отряду «БАРС-Брянск» и гуманитарную помощь, педагог Центра внешкольной работы Оксана Галаева за воспитание детей в духе патриотизма и общественную работу, начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта Сергей Архипов за проведение патриотических мероприятий и благоустройство памятников, а также экс-директор УК «Гарант Комфорт» Полина Сопова за организацию сбора гуманитарной помощи для защитников и личный вклад в благоустройство территории.

Глава районной администрации Денис Семёнов отметил, что награда вручается тем, кто проявил личную вовлечённость в развитие города, патриотическую работу и воспитание молодёжи. Награждённым пожелали успехов в работе на благо Брянска и России.