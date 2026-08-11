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Криминал

Брянец получил условный срок и штраф за продажу чужих банковских карт

2026, 11 августа 14:49
Брянец получил условный срок и штраф за продажу чужих банковских карт
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Суд также конфисковал 40 тысяч рублей, полученных за передачу карт третьему лицу для неправомерных банковских операций.

 

Прокуратура Фокинского района Брянска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя, признанного виновным в неправомерном обороте средств платежей.

В июле 2025 года молодой человек купил у двух местных жителей банковские карты и за денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей передал их третьему лицу. Банковские карты были использованы для неправомерных операций.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Денежные средства в размере 40 тысяч рублей конфискованы в доход государства. 

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