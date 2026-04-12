Всероссийские соревнования по борьбе собрали 400 участников в Брянске

2026, 12 апреля 12:12
Всероссийские соревнования по борьбе собрали 400 участников в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

В пятницу в Брянске во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко стартовал XIV всероссийских соревнований «Памяти Героя России Олега Ермакова» по спортивной борьбе. В 2026 году исполнилось 26 лет подвигу бойцов 6 роты 76 гвардейской десантно-штурмовой Псковской краснознаменной ордена Суворова дивизии.

В турнире приняли участие более 400 спортсменов в возрасте до 16 лет из 25 регионов, в том числе Крыма и Донбасса. Соревнования открыли мать Героя России Лидия Ермакова, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин, врио заместителя губернатора Андрей Фроленков, Герой России Александр Постоялко и замглавы горадминистрации Александр Гаврилов.

