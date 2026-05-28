Брянца суд оштрафовал и лишил скутера за нетрезвое вождение

2026, 28 мая 13:32

Брянца суд оштрафовал и лишил скутера за нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении транспортным средством лицом в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 47-летний житель Погарского района.

Днём 26 января фигуранта за рулём электроскутера ABS остановили сотрудники ДПС. Мужчина был пьян. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд оштрафовал виновного на 210 тысяч рублей, а также лишил права управления транспортными средствами на полтора года. Электроскутер конфискован и обращен в доход государства. Решение не вступило в законную силу.