Хоккеисты «Вымпела» выиграли рождественский турнир в Трубчевске

2026, 13 января 15:01
Хоккеисты трубчевского «Вымпела» выиграли рождественский турнир со счётом 15:5. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Вымпел» в Трубчевске прошёл традиционный рождественский турнир. На льду встретились хозяева площадка «Вымпел», «Меленск» из Стародуба и «БМЗ» из Брянска. 

Первый матч за выход в финал завершился со счётом 11:5. «Вымпел» обыграл «БМЗ». За третье место боролись «Меленск» и «БМЗ». Стародубские хоккеисты оказались сильнее. 

В финальном матче трубчевские хоккеисты обыграли «Меленск». Встреча закончилась со счётом 15:5.

