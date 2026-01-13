Хоккеисты трубчевского «Вымпела» выиграли рождественский турнир со счётом 15:5. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Вымпел» в Трубчевске прошёл традиционный рождественский турнир. На льду встретились хозяева площадка «Вымпел», «Меленск» из Стародуба и «БМЗ» из Брянска.
Первый матч за выход в финал завершился со счётом 11:5. «Вымпел» обыграл «БМЗ». За третье место боролись «Меленск» и «БМЗ». Стародубские хоккеисты оказались сильнее.
В финальном матче трубчевские хоккеисты обыграли «Меленск». Встреча закончилась со счётом 15:5.