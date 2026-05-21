Брянские Росгвардейцы получили тепловизоры для борьбы с беспилотниками

2026, 21 мая 13:33
Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Представители учебно-тренировочного центра «Воевода» встретились с военнослужащими Росгвардии. Для борьбы с беспилотниками бойцам передали восемь тепловизоров и быстросъемных боковых кронштейнов. С помощью такой техники росгвардейцы обнаружили в Курской области украинский тяжёлый беспилотник Ан-196 «Лютый».

«Мы передали технические средства, которые уже хорошо себя зарекомендовали. Беспилотник самолетного типа «Лютый» способен пролетать до 1 000 километров и нести до 50 килограммов осколочно-фугасного заряда, враг использует его для ударов по объектам в глубине российской территории. Теперь у наших бойцов будет еще больше возможностей для борьбы с подобной угрозой. Уверен, что возрастет эффективность работы подразделения», — отметил генеральный директор центра «Воевода» Видади Байрамов.

