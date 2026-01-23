Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Юные брянские футболистки выиграли первенство ЦФО и ЮФО

2026, 23 января 09:34
Юные брянские футболистки выиграли первенство ЦФО и ЮФО
Юные брянские футболистки выиграли первенство ЦФО и ЮФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

 

Накануне в городе Калуга завершилось первенство Центрального и Южного Федеральных Округов по футзалу среди девочек. Участвовали в турнире спортсменки до 12-и лет.

В финале команда Футбольной вкадемии Брянского городского спортивного комбината «Спартак» встретилась с хозяйками турнира «Ника СШ». Матч закончился со счётом 32:0. Брянские футболистки обыграли соперниц и стали победителями турнира.

