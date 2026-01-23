Юные брянские футболистки выиграли первенство ЦФО и ЮФО

Юные брянские футболистки выиграли первенство ЦФО и ЮФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Накануне в городе Калуга завершилось первенство Центрального и Южного Федеральных Округов по футзалу среди девочек. Участвовали в турнире спортсменки до 12-и лет.

В финале команда Футбольной вкадемии Брянского городского спортивного комбината «Спартак» встретилась с хозяйками турнира «Ника СШ». Матч закончился со счётом 32:0. Брянские футболистки обыграли соперниц и стали победителями турнира.