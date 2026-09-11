19 современных автобусов большого класса выйдут на маршруты в Брянске

2026, 11 сентября 12:35

19 современных автобусов большого класса выйдут на маршруты в Брянске. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» для Брянской области закупили 19 комфортных современных автобусов большого класса. Каждый из них вмещает до 111 пассажиров. Техника оснащена валидаторами, электронными табло и приборами системы ГЛОНАСС. До конца года будет закупят ещё 20 таких машин.

Новые автобусы выйдут на маршруты с наиболее интенсивным пассажиропотоком в Брянске. С 1 сентября они проходят обкатку.

«Автобусы брендированные, на них изображены городские достопримечательности, и в дальнейшем новый транспорт планируется оформлять в едином стиле» , – уточнил Егор Ковальчук.