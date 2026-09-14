Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Пропавшего в Брянской области молодого человека ищут с помощью подводного аппарата

2026, 14 сентября 17:39
Пропавшего в Брянской области молодого человека ищут с помощью подводного аппарата
Источник фото

Пропавшего в Брянской области молодого человека ищут с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

 

25 августа 2026 года в Брянской области пропал молодой человек. К поискам подключились правоохранители и добровольцы отряда «ЛизаАлерт». По основной версии мужчина утонул в озере Керамзитное.

20 суток продолжаются поиски. Ежедневно акваторию обследуют акваторию. Добровольцы уже прошли вдоль берега 51,9 километра, обследовали 1,96 километра водного пространства в гидрокостюме, осмотрели с лодки 32,59 километра водной глади, отсканировали эхолотом 4,5 квадратных километра дна и проверили подводной камерой 25 точек. Дважды под воду погружались водолазы областного поисково-спасательного центра. 

Санкт-Петербургское водное направление «ЛизаАлерт» передало отряду телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА). 14 сентября с его помощью волонтёры продолжат обследовать акваторию.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Первый Центр «Движения Первых» открыли в Брянске
17 сентября 11:47
Первый Центр «Движения Первых» открыли в Брянске
Брянский ансамбль завоевал два диплома международного фестиваля
17 сентября 11:35
Брянский ансамбль завоевал два диплома международного фестиваля
Полицейские задержали подозреваемого в краже денег с карты рецидивиста в Брянске
17 сентября 10:43
Полицейские задержали подозреваемого в краже денег с карты рецидивиста в Брянске

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16518) брянск (7226) ДТП (2871) ГИБДД (2438) прокуратура (2187) уголовное дело (2137) Александр Богомаз (1998) суд (1811) авария (1727) мчс (1581) коронавирус (1272) дороги (1149)