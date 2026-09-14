Пропавшего в Брянской области молодого человека ищут с помощью подводного аппарата

2026, 14 сентября 17:39

Пропавшего в Брянской области молодого человека ищут с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

25 августа 2026 года в Брянской области пропал молодой человек. К поискам подключились правоохранители и добровольцы отряда «ЛизаАлерт». По основной версии мужчина утонул в озере Керамзитное.

20 суток продолжаются поиски. Ежедневно акваторию обследуют акваторию. Добровольцы уже прошли вдоль берега 51,9 километра, обследовали 1,96 километра водного пространства в гидрокостюме, осмотрели с лодки 32,59 километра водной глади, отсканировали эхолотом 4,5 квадратных километра дна и проверили подводной камерой 25 точек. Дважды под воду погружались водолазы областного поисково-спасательного центра.

Санкт-Петербургское водное направление «ЛизаАлерт» передало отряду телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА). 14 сентября с его помощью волонтёры продолжат обследовать акваторию.