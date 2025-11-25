Жительница Новозыбкова проведёт семь с половиной лет в колонии за убийство знакомой

Жительница Новозыбкова проведёт семь с половиной лет в колонии за убийство знакомой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о причинении смертельных травм. На скамье подсудимых оказалась 27-летняя жительница города Новозыбкова.

Вечером 30 июня 2025 года пьяная фигурантка в комнате общежития поссорилась со 41-летней знакомой. Обвиняемая ударила приятельницу ножом в бедро правой ноги, повредив артерию. От полученной травмы потерпевшая умерла в больнице.

Суд приговорил виновную к семи с половиной годам в колонии общего режима. В пользу дочери погибшей с фигурантки взыскали 850 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.