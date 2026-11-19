Брянский суд оштрафовал иностранца за контрабанду табачных изделий

2026, 19 ноября 13:47

Брянский суд оштрафовал иностранца за контрабанду табачных изделий. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суражский районный суд рассмотрел уголовное дело о контрабанде табачных изделий. Приговор выслушал 33-летний иностранный гражданина.

Вечером 1 апреля 2026 года мужчина на автомобиле незаконно перевёз через государственную границу России свыше двух тысяч пачек немаркированных акцизными марками табачных изделий на более чем 340 тысяч рублей. Продукцию обнаружили сотрудники погрануправления ФСБ.

Суд оштрафовал виновного на 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в силу.