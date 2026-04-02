ВИЧ-инфекцию выявили у 40 жителей Брянска в прошлом году

2026, 02 апреля 10:02

ВИЧ-инфекцию выявили у 40 жителей Брянска в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На антинаркотической комиссии Брянской городской администрации заведующая отделом профилактики Центра по профилактике и борьбе со СПИД Людмила Изотова доложила о работе учреждения в 2025 году.

Так, в минувшем году обследование на ВИЧ прошли 3167 человек в областном центре. Инфекция была выявлена у 40 горожан. Больше всего –у людей в возрасте от 35 до 45 лет. Самая частая причина заражения – это незащищенные половые контакты. Таким способом ВИЧ-инфекцию получили 75% горожан за год. Всего в городе проживает 1258 человек с этим заболеванием.