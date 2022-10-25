В Брянске началась конференция по геноциду советских граждан в войну

В Брянске начала работу международная научно-практическая конференция «Геноцид советского народа. План рейха. Жестокие уроки истории».

Ее пленарное заседание открыл губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Программа конференция рассчитана на три дня. Планируется обсудить, как реализуется в регионах федеральный проект «Без срока давности», концепцию создания мемориала в память жертв действовавшего в годы оккупации в Брянске концлагеря Дулаг-142 в Брянске и проблему фальсификации истории Великой Отечественной войны.

Участниками стали военные истории, сотрудники архивов и музеев, руководители и участники поисковых отрядов, краеведы, преподаватели и студенты.

Представлены специалисты из регионов и городов России от Москвы до Севастополя и зарубежные гости из Беларуси и Польши.