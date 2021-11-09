10 членов банды металлоломщиков осудят в Брянске

Злоумышленники совершали кражи в Брянской и Калужской областях.
Брянские полицейские завершили расследование уголовного дела о серии краж металлолома в Брянской и Калужской областях.
Как сообщает региональное УМВД, в преступную группу входили 10 человек в возрасте от 20 до 57 лет. Они проникали на территории организаций и крали металлические изделия, кабели, провода и детали оборудования, тщательно соблюдая меры конспирации: злоумышленники скрывали лица и старались не оставлять улик. Также они наладили систему аренды транспорта для перевозки похищенного. Размер ущерба от девяти эпизодов краж составил 354 тысячи рублей.
Полицейским удалось изъять часть похищенного на 170 тысяч рублей. На имущество одного из фигурантов уголовного дела стоимостью 790 тысяч рублей наложили арест.
По статье «Кража» членам преступной группы грозит до 10 лет заключения.
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